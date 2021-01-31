بعد مقابلتها بالهضبة.. بسمة وهبة توجه رسالة لعمرو دياب ودينا الشربيني

بعد لقائها بعمرو دياب...أثار الفيديو الذي نشرته الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ضجة بمنصات السوشيال ميديا، خاصة دقائق مع تعليقها الساخن عليه بشأن معرفتها السبب وراء أزمة عمرو دياب ودينا الشربيني.

خالد يوسف يعلن إصابته بفيروس كورونا ويطالب الجمهور بالدعاء له

وعلقت وهبة على الفيديو بـ:"من الآخر ده سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني"، الأمر الذي سلط الضوء عليها وجذب الملايين لها لمعرفة السبب الذي اعتقد البعض أنها علمته خلال مقابلتها مع الهضبة بالصدفة في دبي.



وقالت بسمة وهبة في الفيديو: "للأسف مضطرة أقولكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه؟ سابوا بعض من نبرنا ياجماعة، هو قمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه، وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض.. حسد وعنينا ونبرنا عليهم".

بسمة وهبة لتامر أمين: بوتاجاز

وأضافت:"بعض الإعلاميين يستغلون انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني لإشعال الأجواء بينهما، يا تامر يا أمين بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر" وتابعت مازحة:"وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه في برنامجي الجديد؟، يا جماعة براحة على الناس، لو في واحد % إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا، بسبب تناقل الكلام والتلقيحات".

وتابعت:" يعني مينفعش اروح اقول لدينا ده يقصدك في أغانيه وتعليقاته وأروح أقوله ده طلعت تقول الكلام ده في البرنامج الفلاني و تقصدك أنت.. كفاية يا جماعة حرام عليكم، مش ذنبهم أنهم شخصيات عامة ومشهورة".

نصيحة بسمة وهبة لعمرو دياب ودينا الشربيني

ووجهت نصيحة للطرفين وقالت:"الفلوس قد ممكن تشتري بيها أي شئ في حياتنا..والقدر قد يجلب أي شيء ولكن الحب لا يقدر بثمن، مينفعش اعمل اوف لحب وافتح لغيره، لازم نحاول نقرب وجهات النظر منستغناش عن الحب بسهولة الحياة نعيشها مرة واحدة هنلاقي أمته حب تاني".