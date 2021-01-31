شباب الصحفيين تشن هجوما على الناشطة الوهمية منى سيف (اعرف التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - شنت جبهة شباب الصحفيين هجوما شديدا على الناشطة الوهمية منى سيف صاحبة أكبر رقم قياسي في إطلاق وترويج الشائعات ونشر الاكاذيب، مؤكدة أن منى تنتمي إلى عائلة إجرامية بالوراثة فوالدتها ليلي سويف ملكة الحركات الصبيانية ونشر الفتن وشقيقها علاء وثناء المحبوسين في قضايا إرهابية.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: مني سيف يجري الكذب في دمائها فهي خريجة أحداث 2011 حيث كانت ضمن الفريق الإخواني الذي أضاع البلد وكانت تلعق احذيه الإخوان بحثا عن تحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

واضاف طوالة: "يا منى أنتي وأخواتك الشياطين أصبحتم أوراق محروقة ومهما تصدعينا كذبا وزورا بشعارات وهمية وخطب رنانة فأنتي مكشوفة للشعب المصري العظيم الذين لقنكم دروسًا قاسية في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد".

وأشار رئيس الجبهة إلى أن ترك منى سيف ومن على شاكلتها من الذين باعوا وطنهم وارتموا في احضان الشياطين اكبر دليل على الحرية الكبيرة التي نعيشها رغم أن مكانك الطبيعي في السجن مع اخواتك علاء وثناء، قائلًا: والسؤال الذي يفرض نفسه الآن وبقوة هل تستطيع مني سيف أن تفعل ذلك في دول أوروبا التي تغدق عليهم بالأموال؟ الإجابة "طبعا لا وإلا سيكون مصيرها الضرب والسجن والطرد من هذه الدول.. كفاية كذب وفبركة وشائعات يا منى وعودي إلي رشدك حتى يرضى الله عنك بدلا من اللعنة التي تسيطر على أسرتك والشيطان الذي يحرككم".