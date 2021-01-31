التحفظ على مالك عقار فيصل الآيل للسقوط في المستشفى

أعلنت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحفظ على مالك مصنع ومخزن الأحذية "صاحب العقار" الذى تعرض للحريق مساء أمس السبت، داخل المستشفى، تمهيدًا للتحقيق معه؛ لبيان مدى ارتكابه مخالفات من عدمه، أسفرت عن وقوع الحادث.





حريق عقار فيصل

وكشف مصادر أمنية، أن المتهم مصاب بأزمة قلبية ومتواجد داخل المستشفى منذ مساء أمس السبت، عقب وقوع الحادث.

شهدت محافظة الجيزة، وخاصة منطقة فيصل حريق هائل في إحدى العقارات التي تحوي مصنع ومخزن أحذية، حيث فزعت النيران المواطنين بعد تسارع انتشار النيران في سرعة مكوكية.

كان قد اخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار الذى اشتعلت به النار، ويضم مصنع ومخزن أحذية، بشارع المطبعة فى فيصل، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الى المكان وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق