غادة على: الشباب الدارسين فى الخارج يعكسون صورة مصر الحقيقية.. ومد الجسور بينهم ضرورى

قالت النائب غادة على، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن مبادرة الحوار التى أطلقتها وزارة الهجرة، مع الشباب المقيمين فى الخارج، أمر مشرف ونابع من استراتيجية الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لبناء الإنسان المصرى".

غادة على: المواطن له الحق فى التوعية

وتابعت عضو مجلس النواب، غادة على، خلال حديثه:" بناء الإنسان المصرى يقصد بها المواطن الذى هو خارج حدود الدولة المصرية أو داخلها، والذى له الحق فى التوعية وزيادة مواطن الانتماء والتنمية".

وأضافت عضو مجلس النواب، غادة على:" من الإيجابي أن يسمع الشباب من مصدر موثوق، بدلًا من الإعلام الغربى الذى يشوه الدولة المصرية، أو يخفى التنمية الحقيقية والكبيرة التى تحدث فى مصر". وأختتمت عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غادة على حديثها، بالتأكيد على أنه آن الأوان للشباب أن يأخذوا التثقيف السياسي المناسب المبسط، لنقل الحقيقة للخارج، فهم رسلنا بالخارج، وكل فكرة تولد داخل عقل أى مصرى بلدنا أولى بها".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، قد استقبل اليوم، وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، واستعرض خلال بيان له عددًا من الأرقام المتعلقة بالمشاريع التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وإدخال منظومة القطار الكهربائى إلى مصر.