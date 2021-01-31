نشرة أخبار دوت الخليج تستعرض أهم الملفات والقضايا البرلمانية اليوم

ملفات وقضايا ساخنة، تناولتها نشرة أخبار دوت الخليج، اليوم، وعلى رأسها استقبلا مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وزير النقل، كامل الوزير، ووزير البترول، طارق الملا، ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات التى جاءت فى النشرة الإخبارية اليوم:

استعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، المجهودات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وعملية تحديث السكك الحديدية، واستقدام منظومة القطار الكهربائى.

وأعلن وزير النقل خلال حديثه على أن الوزارة تنفذ 2173 مشروع بمنظومة النقل بتكلفة 152 مليار جنيه، خلال الفترة الحالية، متنوعة ما بين رصف للطرق، واستقدام عربات قطارات جديدة، وتطوير منظومة النقل بشكل عام.

تولى المستشار أحمد مناع أمانة المجلس

كما تناولت نشرة أخبار مجلس النواب، اليوم، تولى المستشار أحمد مناع، مسئولية الأمين العام لمجلس النواب، وحضور أول جلسه له اليوم، كما قدم رئيس مجلس النواب، حنفى جبالى، التهنئة له متمنيًا له التوفيق والنجاح.

هذا وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه يتمنى أن يتولى وزير النقل، الفريق كامل الوزير، وزارة قطاع الأعمال، لما له من رصيد كبير فى تحقيق نتائج إيجابية للعديد من الشركات التى كانت تتعرض للخسارة، وتحويلها إلى شركات منتجة ومربحة.

هذا واستقبل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، وأيضًا سفراء دول أوكرانيا وبنجلاديش، وذلك لتقديم التهئنة بمناسبة توليه رئاسة الغرفة الثانية.

كام طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بضرورة تحديث وسائل النقل الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على توفير البيئة المناسبة لهم.

هذا وتناولت نشرة أخبار مجلس النواب، اليوم، أيضًا، كلمة وزير البترول، طارق الملا، والذى تحدث عن منظومة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، كما تطرق إلى الاكتشافات الأخيرة لوزارة البترول والثروة المعدنية.