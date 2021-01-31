نيكولا معوض يكشف تفاصيل فيلمه العالمي … التفاصيل من هنا

أعلن الفنان اللبناني نيكولا معوض تفاصيل مشاركته في فيلم أمريكيًا، لافتًا أنه كان الممثل العربي الوحيد في الفيلم.

صناع فيلم نيكولا معوض الأمريكي

وكشف معوض خلال لقائه مع الإعلاميين مهند بخيت، و صبحي عطري في برنامج "MBCTrending" ، أنه عاد من استراليا بعد انتهاء التصوير، مؤكدًا أن الفيلم من نوعيات الأفلام الأمريكية الهامة وقال:"عدت للتو، في ديسمبر الماضي، من أستراليا حيث صورت فيلما أمريكيا من إخراج جورج ميلر، المخرج الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max و The Witches of Eastwick و Happy Feet."

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موعد عرض فيلم نيكولا معوض العالمي

وأوضح أن عرض الفيلم سيكون بنهاية 2021، أو ببداية العام المقبل، وقال:"الفيلم الآن في مرحلة Post production، على أن يكون عرضه إما في نهاية العام، أو مع بداية العام القادم، لكن لا يمكنني كشف أي معلومات عن الكاست -صناع الفيلم-، ولكن هم كلهم ممثلون مهمون، وأنا الوحيد من العالم العربي".

وأكد الفنان اللبناني أنه لا يجسد شخصية عربية في الفيلم،مستطردًا: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أني لا أجسد شخصية عربية في الفيلم، وأن الفيلم تم تصويره في أستراليا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية".

نيكولا معوض يصف شعوره بمشاركته في الفيلم العالمي

وعن شعوره بمشاركته في فيلم عالمي قال:" خطوة مشاركتي في فيلم عالمي خطوة حلوة جدًا في مسيرتي الفنية، خاصة بعد أن تعرفت بالمخرج، إنسانيًا بعيدًأ عن العمل، وتكلمنا عن التمثيل، ورأيت كم هو متواضع، وهو في منتصف السبعينات من عمره، ويشتغل بشغف تلميذ جامعة".

يذكر أن تلك التجربة العالمية لم تكن الأولى للفنان نيكولا معوض فقد خاض أولى تجاربه السينمائية في هوليوود، بدور النبي إبراهيم في فيلم "His Only Son"، وهو من بطولة كلا من سارة سيد، آدان موسكوفتز، أوتافيو تاداي، نيكولاي بيريز، سيناريو وإخراج ديفيد هيلينج وإنتاج ROCKBRIDGE .