حنان أبوالضياء: الأزهر أجاز فيلما عن المسيح عام 1938

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة حنان أبوالضياء، إن الشيخ محمد المراغى عندما كان شيخا للأزهر عام 1938 أجاز فيلما مصريا قام ببطولته أحمد علام وجسد فيه دور المسيح عليه السلام، وكتبه أحد القساوسة وراجع الفيلم الأديب طه حسين.





وأضافت أبوالضياء، خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، أن الفيلم المجسد لشخصية المسيح تم عرضه حينها، معلقة: "هل الأزهر حينها كان أكثر استنارة من الموجود حاليًا!". ودعت إلى تصوير أعمال سينمائية ودرامية عن الأنبياء، ولكن دون تجسيد بشرى للأنبياء أولى العزم، ويمكن الاستعانة بصورة أو إضاءة للتعبير عنهم.

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