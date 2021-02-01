جدة - نرمين السيد - وأوضحت "الوزارة"، فى بيان لها، أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف، وجامعة مطروح من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة. وحسبما أوضحت الوزارة فسيتم عقد الدورة التدريبية بمقر كلية التربية جامعة مطروح للائمة وهم : خالد سعد عبد الله عبيد محمد أنور محمد إسماعيل هشام محمد جمعه أبو سعد هانى راغب عبد الوهاب راغب عبد الجواد محمد عبد الجواد مبروك تامر محمد عبد اللطيف عبد اللطيف فريد شوقى فرج إبراهيم محمد عبد المولى محمد سليمان عبد الحميد مصطفى عبد اللطيف عبد البارى محمود جمال فتحى مهدى محمد السيد محمود السيد إبراهيم محمد أمين سراج محمد عبد الفتاح عبد الشافى عبد الغنى أحمد عيد عبد العاطى بركات زكريا موسى مستور جبريل محمد منصور عبدالوهاب منصور خيرى خميس جمال الدين أبو زيد عبد الرحمن صبرى متولى غازى المأمون أحمد عبد العاطى الصباغ عز عامر محمد محمود علاء فتحى خليفه أبوزيد محمد منصور محمد منصور عبد الخالق محمود محمد فهمى محمد خفا جى محمود سليمان إسماعيل مخلوف عبد الحى على محمد السجاعى على محمد على عبدالله أحمد عزت عبد الله محمد عثمان خالد إسماعيل مصطفى حماد وليد محمد احمد منصور محمد شعبان محمد دياب هانى محمد على حسن عبد الرحمن السعيد محفوظ أيمن عبد الله إبراهيم سالم عبد المنعم عمر سليمان عبد الله مدني عبد الواحد احمد حسين محمد محمود خليل محمد عبد الفتاح أيوب محمد عبد الموجود عبد الغنى بهاء الدين محمود الديشى صبحى سعيد إبراهيم على عبد ربه عبد الغفار محمد عبد الكريم الخولى أحمد محمود عبد البارى حسن محمد الشماع خالد حمدى الخطيب إبراهيم محمود المعداوى على حامد محمود سليمان عمرو إبراهيم زامل محمد على السيد شعلة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. الأوقاف تعقد أول دورة فى الإرشاد النفسى والاجتماع لـ أئمة مطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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