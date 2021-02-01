وزيرة الصحة: نجاح مونديال اليد أذهل العالم

هنأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، بنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، وخروجها بالشكل المذهل، رغم جائحة كورونا، قائلة: "نجاح البطولة أذهل العالم كله فى عز الموجة الثانية من كورونا".

وأكدت هالة زايد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه بمجرد إعلان استضافة مصر للبطولة، تم وضع خطة للعمل من قبل أكبر القيادات فى وزارة الصحة، وتم الاتفاق معهم على ضرورة نجاح هذا الحدث الكبير على أرض مصر، لأنه لا يمس وزارة الصحة فحسب، بل يمس الدولة المصرية بالكامل.

وأكملت الوزيرة: "اشتغلنا من أول شهر 8 فى الموضوع ده واستقبلنا الفرق يوم 3 يناير.. وزملائنا اللى اشتغلوا أكتر من 1000 واحد من القطاع الطبي، وكان عندنا مسئول عن كل فريق وأجهزة طبية وغرفة رعاية مركزة فى كل استاد وعندنا 7 عيادات فى كل استاد بجانب 80 عربية إسعاف.. وأجرينا أكثر من 30 ألف مسحة للضيوف المشاركين فى البطولة، كما عملنا على صحة الغذاء والمياه ورش الحدائق ضد ناقلات الأمراض، والنموذج اللى اتعمل أشاد به كل العالم".

وأشارت إلى أنه بمجرد وصول 2000 شخص إلى مصر للمشاركة فى البطولة، اكتشف إصابة 26 شخص بفيروس كورونا، وتم علاج 19 شخص من الفيروس ويتبقى 7 حالات تتلقى العلاج حاليا فى مصر، مردفه: "30 فريق غادروا البلاد ولم نرصد أى حالة إيجابية حتى الآن بينهم، وهذا يؤكد قدرة النظام الصحى المصرى فى التحكم فى الوباء".

وأردفت: "مصر أعطت مثال كبير للعالم فى الإرادة السياسية فى استضافة البطولات العالمية الضخمة، ومفيش حاجة فى مصر بتتعمل إلا بشكل علمى، عندما أخذت مصر قرار استضافة البطولة كان يعلم الرئيس مدة قدرة النظام الصحى المصرى على التعامل، بالتعاون مع أجهزة الدولة لإنجاح الحدث، ونحن لم نتردد لحظة فى تنفيذ التكليف، ونفذنا بكل علم ودقة دون وقوع أى خطأ لأن هذا الحدث الكبير يذاع على الهواء وإذا وقعت خطأ واحد سيحدث بلبلة كبيرة.. وبالفعل كانت مصر قادرة على اجتياز أى تحديات".

واسترسلت: "أنا كمواطنة مصرية لم أرى قيادة سياسية تعمل بهذا الشكل الكبيرة فى مصر، ونحن قادرون على استضافة بطولات أخرى فى الفترة المقبلة، مثل بطولة السلاح والرماية، والاتحادات الدولية ترى الآن مصر متنفس للبطولات والمسابقات العالمية فى ظل أزمة كورونا".