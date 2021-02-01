صحة قنا: إدارة الطوارئ نجحت فى التعامل مع 3.863 حالة خلال 2020

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجى تاوضروس، صالح أن إدارة الطوارئ والحالات الحرجة بالمديرية نجحت فى التنسيق والتعامل مع 3.863 حالة طوارئ بالمستشفيات ونقلها إلى أماكن تقديم الخدمة الطبية المناسبة لها كلا منها على حسب حالته الصحية.





وأوضح مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة الدكتور أيمن السيد، أن الإدارة نجحت فى زيادة عدد الحضانات بمستشفيات المحافظة ليصل إلى 122 حضانة موزعة على المستشفيات وقدمت الخدمة لأكثر من 4.000 طفل خلال 2020. وأضاف أيضا أنه تم التنسيق والنقل لما يقارب 400 حالة عناية مركزة، وعناية قلبية، وعناية أطفال وذلك لأقسام العنايات داخل مستشفيات المحافظة وخارجها من المحافظات المجاورة كما تم خلال العام الإشراف على إنشاء قسم العناية المركزة بمستشفى حميات نجع حمادى وحميات فرشوط والتى من المقرر دخولهم الخدمة خلال عام 2021 بقوة 31 سريرا. وأكد على دور إدارة الطوارئ فى الإشراف على تشغيل شبكة الغازات وتانك الأكسجين بمستشفيات حميات قنا وصدر قنا وحميات نجع حمادى والتى ساهمت كثيرا فى التعامل مع الكثير من الحالات المرضية أثناء أزمة كورونا.

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