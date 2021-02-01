وزيرة الصحة : التزام المواطنين سبب تراجع إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن سبب انخفاض الإصابات بـ فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المشدة، وإدراكهم لخطورة انتشار الفيروس، بالإضافة إلى أن توقف الدراسة ساهم بشكل كبير فى عدم الاختلاط.





وأضافت الوزيرة، فى حديثها مع الإعلامى عمرو أديب بـ برنامج "الحكاية"، والذى يعرض على فضائية mbc مصر، مساء أمس الأحد، أن مصلحة الطب الوقائى اهتمت بالمصابين خصوصًا الموجودين بالعزل المنزلى ساهم بشكل كبير فى محاصرة الأعداد. وأشادت وزيرة الصحة والسكان بموقف التحالف الدولى للقاحات "جافى"، وتعهده بأنه سيورد جرعات هائلة من لقاحات كورونا إلى مصر.

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