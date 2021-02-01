فيديو .. محمد الباز : فيه لف ودوران من إثيوبيا فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم فى حول إجراءات ملئ السد، مؤكدا أن وزيرى الرى والخارجية تحدثا حول موقف مصر فى سد النهضة، وموقفهم يؤكد أن مصر لن تفرط فى حقوقها.
وتابع: "إحنا محتاجين تطمينات أكثر لأن فى الآخر مش عاوزين نلاقى نفسنا أمام الأمر الواقع، ومحتاجين شفافية أكثر فيما يتعلق بسد النهضة، لأن بذل المجهود مرهون بتحقيق نتائج".
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