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فيديو .. محمد الباز : فيه لف ودوران من إثيوبيا فى ملف سد النهضة

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أحمد عاشور 2021-02-01 01:20 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقال خلال برنامجه "آخر  النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم فى حول إجراءات ملئ السد، مؤكدا أن وزيرى الرى والخارجية تحدثا حول موقف مصر فى سد النهضة، وموقفهم يؤكد أن مصر لن تفرط فى حقوقها.

 

 

وتابع: "إحنا محتاجين تطمينات أكثر لأن فى الآخر مش عاوزين نلاقى نفسنا أمام الأمر الواقع، ومحتاجين شفافية أكثر فيما يتعلق بسد النهضة، لأن بذل المجهود مرهون بتحقيق نتائج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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