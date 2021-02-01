فيديو .. محمد الباز : فيه لف ودوران من إثيوبيا فى ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن مصر ملتزمة بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم فى حول إجراءات ملئ السد، مؤكدا أن وزيرى الرى والخارجية تحدثا حول موقف مصر فى سد النهضة، وموقفهم يؤكد أن مصر لن تفرط فى حقوقها.

وتابع: "إحنا محتاجين تطمينات أكثر لأن فى الآخر مش عاوزين نلاقى نفسنا أمام الأمر الواقع، ومحتاجين شفافية أكثر فيما يتعلق بسد النهضة، لأن بذل المجهود مرهون بتحقيق نتائج".