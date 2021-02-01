جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مرقوريورس، أسقف جرجا، عودة قداس الأربعاء فى كنائس جرجا، بالحجز المسبق، وباتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مرقوريورس، أسقف جرجا، عودة قداس الأربعاء فى كنائس جرجا، بالحجز المسبق، وباتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا. وقرر أسقف جرجا، عودة اجتماعه العام، مساء كل سبت فى مطرانية جرجا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسقف جرجا يقرر عودة قداس الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.