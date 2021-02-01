وزير الأوقاف السودانى يقيم مأدبة عشاء على شرف قافلة الأئمة المصريين

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى مساء الأحد وفد وزارة الأوقاف المصرية من أئمة وواعظات الأوقاف وذلك بمقر مجمع الفقه الإسلامى بالخرطوم وأقام مأدبة عشاء على شرفهم ترحيبًا بهم، وبحضور السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، وعدد كبير من قيادات الدينية.





وفى بداية اللقاء رحب الشيخ نصرالدين مفرح وزير الأوقاف السودانى بالوفد الزائر من الأئمة والواعظات معربًا عن سعادته بهذه الزيارة مضيفًا أن المناخ الدينى متطابق فى البلدين، فإننى لم أجد فى زيارتى لمصر فرقًا بين الجو الدينى فى مصر والسودان.

وأشار إلى أن الولايات التى سوف تتوجه إليها القافلة الدعوية المشتركة قد تم اختيارها بعناية تامة، فهى ولايات ذات سمات خاصة منها التدين المعتدل والطيبة الفطرية.

وفى كلمته أشاد السفير حسام عيسى بجهود وزارة الأوقاف وأن الشغل الشاغل للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف هو تجديد الخطاب الدينى، والعمل على تطوير الدعوة والرقى بالدعاة.

كما أكد على عمق الروابط بين البلدين الشقيقين مضيفًا أنه فخور بالوفد المصرى، وأن كل واحد منهم يعد سفيرًا لبلده مصر، وأشار إلى أن مصر والسودان شعب واحد ولا يشعر الإنسان بفرق عند سفره لإحدى البلدين.

وقال إن زيارة الوزير للسودان كان لها الأثر الكبير والصدى الواسع، مضيفا أن تلك الزيارة فتحت آفاقًا جديدة للتعاون خاصة أن المجال الدينى له خصوصية فى العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى فى وقت بالغ الأهمية فى تاريخ العلاقة بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب ومنسق القافلة الدعوية أن الدورات التدريبية المشتركة التى تقيمها وزارتا الأوقاف المصرية والسودانية تعمل على الانتقال من حالات الاستنارة الفردية إلى الاستنارة الجماعية، وتعد عاملًا أساسيًا فى تطوير الخطاب الدينى والنهوض بالمستوى الفكرى للأئمة ونشر الفكر الإسلامى المستنير فى مواجهة الفكر المتطرف.