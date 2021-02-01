صور .. استقبال رائع وحفاوة بالغة لقافلة الأوقاف الدعوية بمطار الخرطوم

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، والمستشار الإعلامى المصري عبد النبى صادق، وطاقم السفارة المصرية فى الخرطوم، والدكتور أسامة البطحانى وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، وفد وزارة الأوقاف المصرية من الأئمة والواعظات.





وفى كلمته أكد السفير حسام عيسى، أن زيارة الوفد المصرى إلى السودان تأتى فى إطار التعاون الثقافى والدينى القائم بين البلدين، وهو تعاون له رصيد كبير، وتاريخ طويل، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته إلى السودان العام الماضى للمشاركة فى أعمال المؤتمر” الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر “، ومعالى وزير الأوقاف والشئون الدينية السودانى نصر الدين مفرح، الذى زار أيضًا القاهرة نهاية العام الماضى، وعلى تبادل الزيارات فى مجال الأئمة والوعاظ، فى إطار التعاون المستمر بين البلدين فى هذا الصدد.

ومن جانبه قدم الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب الشكر الجزيل للجانب السودانى على حفاوة الاستقبال، لافتًا إلى أن القافلة الدعوية المشتركة بين وزارتى الأوقاف فى البلدين تأتى تتويجا لزيارة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى دولة السودان الشقيقة، وللدورة التدريبية المشتركة التى عُقدت مع الأئمة السودانيين فى أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر فى مصر.

وأكد أن تلك اللقاءات المشتركة هدفها تعميق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات فى تجديد الخطاب الدينى وتوطيد جسور التعاون بين البلدين، فهما جسد واحد ومصير واحد، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين فى الجانب الدعوى والثقافة الدينية، حيث تجمعنا اللغة والجغرافيا والتاريخ.

ومن جانبه رحب الدكتور أسامة البطحانى وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، بزيارة الوفد المصرى، معربًا عن سعادته بتواجد العلماء والدعاة والداعيات، الأجلاء من الأوقاف المصرية فى السودان، مضيفًا أن هذا اللقاء المشترك بين الأئمة والدعاة فى البلدين يمثل ويجسد العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه رحب الدكتور الزبير أحمد على مدير مركز التحصين الفكرى التابع لوزارة الأوقاف السودانية، بوفد الأئمة والواعظات فى السودان، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تعزيز التعارف والتواصل بين الأئمة والدعاة السودانيين والمصريين، وتبادل الخبرات العلمية والعملية ، مضيفًا أن هذا البرنامج يأتى فى إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف فى البلدين، لافتا إلى أن الوفد المصري، سيشارك مع 15 إماما وداعية من الجانب السودانى فى قافلة مشتركة فى 5 ولايات، هى: الخرطوم، جنوب دارفور، شمال دارفور، النيل الأبيض وشمال كردفان.

ومن جانبها شكرت الواعظة وفاء عبد السلام الجانب السودانى على حسن الاستقبال، لافتة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق وتبادل الزيارات بين الوزارتين، معربة عن أملها فى أن تقدم القافلة ما يليق بالبلدين.