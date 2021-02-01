التضامن تحدد موعد صرف معاشات فبراير 2021 “الآن”

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة التضامن بتحديد جدول موعد صرف معاشات فبراير 2021 وأكدت على تطبيق مجموعة من الإجراءات اللازمة لتيسير صرف المعاشات لأصحابها، وذلك في بداية فبراير من العام الجاري 2021، فقامت بتشكيل بعض مجموعات العمل، والغرف الخاصة بالعمليات، وذلك لمتابعة الجدول الخاص بالمعاشات، ومن ثم التأكيد على الالتزام بما تقدمه الدولة من إجراءات احترازية، وتسهيل العقبات وتذليلها تيسيراً على المواطنين من أصحاب المعاشات.

معاشات فبراير 2021

قامت الدولة بتطبيق عدة إجراءات لصرف معاشات الأشخاص، ومنها الآتي:

توفير صرف المعاشات في كل فروعها، والتي تشمل 93 فرعاً، أو عن طريق ماكينات الصرافة في كل أنحاء الجمهورية.

إتاحة فرصة صرف المعاشات عن طريق منافذ الشركات مثل شركة فوري.

التزام البنك بإلغاء احتساب العمولات المرتبطة بالسحب من ماكينات الصرافة.

الالتزام بالجداول المحددة، وذلك لتقسيم الأشخاص تجنباً لحدوث التزاحم أو التجمعات وذلك لشدة حرص الحكومة على صحة المواطنين والالتزام بالمعايير الصحية العالمية.

إصدار التعليمات إلى الموظفين ومديري الفروع، لضرورة تغذية الماكينات بالحد الأقصى من الأموال اللازمة، لتعزيز عدد الأشخاص المستحقين.

تقسيم جداول صرف المعاشات

يتم تقسيم صرف معاشات فبراير من خلال ثلاث شرائح كالتالي: