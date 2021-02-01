الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 وطريقة السداد الإلكتروني

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محمد سياف - ابو ظبي - فاتورة الكهرباء 2021، أتاحت شركات توزيع الكهرباء التسعة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة المواطنين الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وذلك لعام 2021، حتى يكون المواطنين على استعداد تام لدفع فاتورة الكهرباء، بتجهيز المبلغ الخاص بالفاتورة، وفى حالة التعذر عن سداد كامل فاتورة الكهرباء، فيمكنه التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها وطلب تقسيط قيمة الفاتورة، حتى لا يتم استبدال عداد الكهرباء التقليدي بأخر مسبوق الدفع، وسوف نتناول في هذه المقالة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021 لجميع شركات توزيع الكهرباء وأيضاً طريقة السداد الإلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2021:-

أتاحت شركات توزيع الكهرباء ال9 والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أمام المواطنين للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وذلك من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات، حيث أن شركات توزيع الكهرباء التسعة والمنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، كل شركة مخصص لها خدمة عدد من محافظات الجمهورية والمدن الجديدة التابعة لتلك الشركة ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الشركات وذلك كما يلي:-

* شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

* شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

* شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

* شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

* شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

* شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

* شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

خطوات معرفة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وسدادها إلكترونياً:-

* بعد الدخول على الموقع الإلكتروني السابق لكل شركة من شركات الكهرباء والتأكد من أن محل السكن تابع لشركة الكهرباء التي سوف يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لها.

* قم بإدخال رقم العداد، حيث ستعرض لك قيمة الفاتورة الشهرية وأخر فاتورة تم إصدارها.

* الفاتورة المعروضة لا تشتمل على رسوم النظافة أو الأقساط المتأخرة في حالة وجودها.

* يمكن سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً عن طريق اختيار السداد الإلكتروني.