الأوقاف تعلن عن منح ماجستير ودكتوراة مجانية لـ أئمة بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وقع الشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد البروتوكول المكمل، أمس الأحد، الذى تم من خلاله الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة بورسعيد.





وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة بورسعيد مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%. وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة بورسعيد دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسى 2021 / 2022م.

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