وزيرة الصحة : توفير كميات كبيرة من جرعات لقاح كورونا خلال الفترة القادمة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزيرة، فى تصريحات تلفزيونية الليلة، أنه خلال أسبوعين ستصل مصر شحنات وكميات أخرى من جرعات لقاح كورونا عبر الإتحاد الدولى للأمصال واللقاحت "جافي".

وأضافت أن شركة استرازينيكا لديها الكثير من المصانع حول العالم ومن بينها الهند التى تم توفير عبر مصنعها 50 ألف جرعة من لقاح أكسفورد.

وتابعت "أن هناك صراعات كبيرة بين القوى العظمى والدول النامية فى الحصول على لقاحات كورونا، ولن تحل أزمة الوباء نهائيا إلا بتطعيم كل البشرية باللقاح".

وأكدت أن لقاحى سينوفارم وأسترازينيكا حصلوا على موافقة هيئة الطواريء المصرية لتطعيم المواطنين بهما.

وأشارت إلى أن "سينوفارم نوع من اللقاحات تعتمد على الفيروس غير الحى مثل تطعيم الأنفلونزا وبه مأمونية عالية، أما لقاح أسترازينيكا يعتمد على الفيروس الحى المضاعف وبه نفس التكنيك للقاحات شلل الأطفال ويعطى مأمونية وكفاءة أيضا".

ولفتت إلى أن اللقاحات التى سنحصل عليها من التحالف الدولى جافى، أسترازينيكا ونعمل مع الشركات الأخرى لتسجيل لقاحات أخرى، كما أننا نركز على إمكانية أن نكون أحد المراكز للشراكة مع الشركة الهندية العملاقة سيروم إنستتيوت باعتبارها أقوى مراكز العالم فى تصنيع اللقاحات".

وأوضحت أن الهند والصين معروفتان عالميا بأنهما من الدول الأوائل فى تصنيع المواد الخام للأدوية.

وقالت "كل المواد المصنعة لعلاج فيروس سى فى مصر من الهند والصين، وسنزور الهند وسنعقد اتفاقيات مهمة جدا فى هذا الشأن".