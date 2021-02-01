الكشف الطبى على 1979 مواطنا بـ الفرافرة

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى تصريحات له اليوم على أهمية دور القوافل الطبية فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.



جدة - نرمين السيد - أكد محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فى تصريحات له اليوم على أهمية دور القوافل الطبية فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين. من جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالى الحالات التى تم الكشف الطبى عليها وصل إلى 1979 مواطنًا بالفرافرة فى الوادى الجديد.

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