طقس الإثنين .. استمرار تحسن الأحوال الجوية .. القاهرة 26

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة .. دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط غربا .. دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة طقس .. دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة .. طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وليلا .. توقعت الأرصاد أن تكون حالة الطقس باردة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. حالة الطقس اليوم وعن لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 26 15 الاسكندرية 24 14 وادى النطرون 23 13 طنطا 25 14 شبين الكوم 26 14 دمنهور 24 14 بلطيم 24 13 مطروح 25 14 السلوم 22 13 سيوة 25 07 بورسعيد 24 13 دمياط 24 13 الزقازيق 26 14 المنصورة 25 13 الاسماعيلية 25 14 السويس 26 14 العريش 24 13 رفح 24 13 رأس سدر 24 12 نخل 22 06 نويبع 25 15 طابا 24 12 كاترين 20 03 الطور 25 10 شرم الشيخ 26 17 الغردقة 26 16 مرسى علم 26 14 الفيوم 24 10 بنى سويف 26 07 المنيا 26 07 أسيوط 26 07 سوهاج 27 07 قنا 25 07 الأقصر 26 09 أسوان 27 08 ادفو 27 08 أبوسمبل 27 10 الوادى الجديد 25 05 حلايب 23 17 شلاتين 25 16

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