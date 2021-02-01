نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 درجات في هذه المدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الاثنين نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط غربا، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة طقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية .

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

الاسكندرية 24 14

وادى النطرون 23 13

طنطا 25 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 24 14

بلطيم 24 13

مطروح 25 14

السلوم 22 13

سيوة 25 07

بورسعيد 24 13

دمياط 24 13

الزقازيق 26 14

المنصورة 25 13

الإسماعيلية 25 14

السويس 26 14

العريش 24 13

رفح 24 13

رأس سدر 24 12

نخل 22 06

نويبع 25 15

طابا 24 12

كاترين 20 03

الطور 25 10

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 26 14

الفيوم 24 10

بنى سويف 26 07

المنيا 26 07

أسيوط 26 07

سوهاج 27 07

قنا 25 07

الأقصر 26 09

أسوان 27 08

ادفو 27 08

أبوسمبل 27 10

الوادى الجديد 25 05

شلاتين 25 16

ابو رماد 24 16

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 17