سعر الدولار اليوم في مصر 1 فبراير 2021 ومصير أسعار الورقة الخضراء مقابل الجنيه

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الدولار اليوم في مصر الموافق 1 فبراير 2021، وحيث يهتم العديد من المصريين بمسألة أسعار الدولار، نظراً لأن العملة الأمريكية يرتبط بها كل شيء، كما أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بإرسال حوالاتهم إلى مصر بالدولار، مما يجعل ذويهم يهتمون بسعر الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر 1 فبراير 2021

واستمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه ننشر تفاصيل أسعار الدولار بشكل يومي ويتم تحديثه على مدار الساعة، حتى تكون الخدمة متكاملة، وخلال الشهر الماضي شهدت أسعار العملة الأمريكية تغيرات واضحة، حيث بدأت الأسعار منذ بداية يناير عند 15.78 جنيه واستمرت على ذلك خلال الأسبوع الأول ثم انخفضت مرة أخرى ومنذ يوم 20 يناير 2021 شهدت شبه استقرار عند 15.78 جنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وجاء سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه على النحو التالي

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري ١٥٫٦٦٩٤ ١٥٫٧٩٤٣ البنك العربي الإفريقي ١٥٫٦٥ ١٥٫٧٥ بنك الإسكندرية ١٥٫٦٧ ١٥٫٧٧ كريدي أجريكول ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ البنك التجاري الدولي ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ المصرف المتحد ١٥٫٦٦ ١٥٫٧٦ البنك الأهلي الكويتي ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ بنك التعمير والإسكان ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨ بنك مصر إيران للتنمية ١٥٫٦٨ ١٥٫٧٨

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وفي المجمل نستطيع أن نصف أسعار تداول الدولار مقابل الجنيه المصري بحالة من الهدوء والإستقرار خلال شهر يناير، واختتمت الأسعار الشهر بما بدأت به، وذلك وفق التقرير المنشور بالخبر.