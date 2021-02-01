أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 1 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بتوريد الدفعة الثانية من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية. القاهرة يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، فى تسليم 408 وحدات سكنية 17 عمارة بمشروع "سكن مصر" المرحلة الثالثة شمال الواحة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة. القاهرة يلتقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، الفائزين فى الإنتخابات الالكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار "كن قيادياً.. كن مؤثرا"، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. القاهرة تسير شركة مصر للطيران 54 رحلة خارجية وداخلية لنقل 5551 راكبا. القاهرة تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعين لاستعراض تقريرى مشروعى قانونين هما تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. الخرطوم يسلم مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، قائمة مرشحى الوزارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ليتم إعلان الحكومة الإنتقالية فى الموعد المحدد، يوم الخميس المقبل.

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