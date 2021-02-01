استقبال السيسى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى .. حديث الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "حتمية بلورة اتفاق قانونى ملزم وشامل لملف سد النهضة.. الرئيس: التطور فى إفريقيا يتحقق بالاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة"، أبرزت صحيفة الأهرام تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والتى أكد خلالها أن مسار التطور فى أفريقيا يبدأ أولاً وقبل كل شيء بترسيخ الاستقرار وإنشاء بنية أساسية متكاملة تشكل قاعدة للتنمية للدول الأفريقية تتيح الربط ما بين الأقاليم الجغرافية للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز الهدف المنشود للتكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى بالقارة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائماً يدها ممدودة للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية، لتقوى بالإرادة الحرة لشعوبها وبأمنها واستقرارها.

ونقلت "الأهرام عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئيس السيسى تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، وذلك فى ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.

وذكرت "الأهرام" أنه تم استعراض قضية سد النهضة فى إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، حيث أكد الرئيس السيسى مجدداً ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانونى ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصةً قواعد ملء وتشغيل السد، مع رفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل.

وتحت عنوان "الرئيس يوجه بامتلاك القدرة التكنولوجية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما" ، أبرزت صحيفة الجمهورية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية امتلاك القدرة بأعلى المستويات العلمية والتكنولوجية فى الصناعة الدقيقة والحيوية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، بالمشاركة مع الخبرة الأجنبية وفق أرقى ما وصل إليه العلم الحديث فى التصنيع ومراكز التجميع وذلك بهدف توفير الأدوية التى تنتج من مشتقات البلازما لصالح الرعاية الطبية وصحة المواطنين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبى العالمى.

ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن الاجتماع تناول استعراض "الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز" الإسبانية ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال".

وفى صحيفة الأخبار، وتحت عنوان "وصول 50 ألف جرعة من اللقاح الإنجليزى"، أبرزت الصحيفة وصول أولى شحنات لقاح كوفيد 19 إلى مطار القاهرة الدولى أمس، والتى تضم 50 ألف جرعة لقاح كورونا التابع لشركة أسترازينيكا اكسفورد، وذلك ضمن 20 مليون جرعة متعاقد عليها عن طريق هيئة الشراء الموحد.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على الغمراوى المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية قوله إن الهيئة رخصت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد إنتاج شركة هندية تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل الهيئة.

وتحت عنوان "القائد العام ورئيس الأركان مهنئين وزير الداخلية: التاريخ يذكر بكل الاعتزاز تضحيات الشرطة فى مواجهة الإرهاب والجريمة"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمقر الوزارة ، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفد من كبار قادة القوات المسلحة؛ لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.

وذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد أن معركة الإسماعيلية الخالدة بما تضمنته من بطولات وعكسته من تلاحم الشعب المصرى مع رجال الشرطة البواسل تجسد وبحق أحد فصول النضال الوطنى التى ستظل على مر العصور شاهدةً على نبل البطولة وشرف الصمود، وأنه مع كل الفخر بتلك الملحمة الراسخة فى وجدان الوطنية المصرية سيذكر التاريخ بكل الاعتزاز مواصلة تضحيات رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

ونقلت الصحيفة عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تأكيده أن القوات المسلحة الباسلة مهد البطولات، كانت وستظل رمزاً لكبرياء الوطن، وموضع اعتزاز وتقدير جموع المصريين، مشيراً إلى أن رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم الوطنى فى تدعيم ركائز الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد يشاركون أشقاءهم فى القوات المسلحة رسالة الدفاع عن الوطن والزود عن أمانه، ويعملون كفريق متكامل يجمعه هدفا واحدا وفكرا مشتركا، ويقدمون نموذجاً يُحتذى به فى الالتزام والانضباط رجال صدقت عزائمهم يبذلون أرواحهم ودماءهم فداءً لوطنهم.

وتحت عنوان "انطلاق المرحلة الثانية لسداد مستحقات المصدرين ..الأحد المقبل"، أبرزت صحيفة الأخبار إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضى، قبل نهاية العام المالى الحالى؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إن المبادرة تسهم فى توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديرى من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال فى ظل جائحة كورونا، على النحو الذى يساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وإنه سيتم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من ٧ إلى ٢٨ فبراير المقبل، يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء عدا يومى الجمعة والسبت.