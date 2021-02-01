نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 343 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129636 حالة حتى اليوم.
نشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبدالعزيز، صورة للأخير على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها «الحمد لله على كل حال».
قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه يعرض على الرئيس السيسي كافة التفاصيل الخاص بالمشروعات، معقبا: "بنقول للرئيس بشكل يومي عملنا إيه وهنعمل إيه بكرة.. وأتابع أيضا مع الدكتور مصطفى مدبولى متابعة قوية للأعمال التى نقوم بها".
أعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تولي السلطة في البلاد، وإعلان الطوارئ لمدة عام، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار.
قال محمد عصام، أحد ضحايا "مستريح المنيا" إن هذا الرجل يعمل منذ 3 سنوات، ويقنع المواطنين بإن أموالهم يمكن تشغيلها بفوائد تصل إلى 35%، متابعًا أنه قال لهم أنه يعمل في الرخام وشجع الأهالي على العمل معه منذ سنتين.
نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها مع الفنان عمرو دياب، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
بدأت الفنانة الشابة ومصممة الازياء ندى أكرم في تصوير أول افلامها الروائية الطويلة بعنوان "عروستي"، والذي يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا ..انخفاض جديد في أعداد كورونا.. نقل كريم محمود عبد العزيز إلى المستشفى.. تامر حسني ينقذ حياة إحدى معجباته.. جيش ميانمار يعلن تولي السلطة وعزل الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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