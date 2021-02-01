حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: تقوم برحلة عمل قريباً تتكلل بالنجاح. فرصة ذهبية تطرق بابك فاقطفها.

عاطفياً: تثير جاذبيتك وابتسامتك المشرقة إعجاب الكثيرين من الطرف الآخر.

اجتماعياً: لقاءات كثيرة مع المعارف تفتح أمامك آفاقاً جديدة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: إذا كان وضعك المالي في تحسن فلماذا التذمر والتشاؤم؟

عاطفياً: كن واقعياً ولا تعش في الأحلام، قد تعرضك رومانسيتك الزائدة للصدمات القاسية.

اجتماعياً: تجاهل العقبات التي تواجهك ولا تقف عندها حتى تزول. فترة مناسبة للقيام بنشاط رياضي في الهواء الطلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: تساعدك معنوياتك العالية وثقتك بنفسك على تخطي المشاكل التي تواجهها في العمل.

عاطفياً: تشعر بالوحدة بسبب انشغال الحبيب عنك في عمله.

اجتماعياً: فترة مناسبة لزيارة أحد الأصدقاء. يصلك خبر سار من أحد الاقرباء في الخارج.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: لا توقع على أي عقد قبل مراجعته جيداً ودراسته من كل النواحي.

عاطفياً: حب جديد مليء بالشغف والعاطفة في طريقه إليه، كن مستعداً له.

اجتماعياً: استماعك إلى مشاكل الآخرين وعملك على مساعدتهم يجعلهم أوفياء لك.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، تتكاسل في إنجاز أعمالك، قد يوقعك ذلك في مأزق.

عاطفياً: تشعرك بعض تصرفات الحبيب بعدم الاطمئنان، صارحه بما يدور في بالك.

اجتماعياً: تفضل البقاء وحيداً ولا ترغب بالقيام بأي زيارات عائلية أو واجبات اجتماعية.

برجك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: لا تعقد شروطك ولا تكثر مطالبك، قد تفشل جميع محاولاتك أو تضيع جهودك كلها.

عاطفياً: يسبب لك لسانك السليط المشاكل مع الحبيب، تفاهم معه بهدوء وروية وإلا ستزيد الأمور سوءاً.

اجتماعياً: تتلقى دعوة من أحدى الشخصيات المهمة وستخطو معها الخطوة الأولى لمشروع مستقبلي مهم.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: تأخرك عن موعد العمل يخلق لك مشكلة مع رئيسك. حاول ضبط مواعيدك. عاطفياً: تشعر بوحدة قاتلة بعد انفصالك عن الحبيب، تحلَّ بالقوة ستكون هذه الفترة صعبة. اجتماعياً: اقتنع بالواقع الذي تعيش فيه ولا تتوتر من دون سبب وجيه. رقم الحظ: 9.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: يحتاج أحد الزملاء إلى خبرتك، لا تردد في مساعدته فهو دائماً إلى جانبك ويكن لك الاحترام.

عاطفياً: علاقتك مستقرة مع الحبيب، بينكما وفاق تام وعاطفة كبيرة.

اجتماعياً: لا تشغل بالك بالمشاكل العائلية فهي لا تستحق الحزن والقلق اللذين تشعر بهما. رقم الحظ: 11

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: نجاح غير متوقع في مشروع، كنت فقدت الأمل فيه، يكسبك الكثير من المال.

عاطفياً: إهمالك لمشاعر الحبيب يبعده عنك، قدم له هدية لتصفية الأجواء بينكما.

اجتماعياً: تضايق تصرفاتك أحد الأصدقاء المقربين منك وتجرح مشاعره.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: اعتمادك الدائم على الغير يزعجهم. كن مسؤولاً عن أعمالك.

عاطفياً: لن يقربك غرورك من الطرف الآخر بل يجعله ينفر منك، تواضع لتنال إعجابه.

اجتماعياً: يعاتبك أحد الأصدقاء بسبب عدم وقوفك إلى جانبه في محنته.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: تنهال عليك العروض المغرية حدد خيارك بسرعة.

عاطفياً: وقوف الحبيب إلى جانبك وتفهمه لمواقفك يعزز مكانته في قلبك ويزيد ثقته بك.

اجتماعياً: شعبيتك في ازدهار وتقدم، الجميع معجب بشخصيتك الجذابة وحضورك المتألق.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2/2/2021

مهنياً: تشعر بالملل في العمل ما يؤثر في نشاطك وحيويتك.

عاطفياً: تصرفات الشريك تضايقك وتثير أعصابك، كن صريحاً معه وأخبره بما يزعجك.

اجتماعياً: تعتمد عليك العائلة في مسألة مهمة، فلا تخيب أملها.