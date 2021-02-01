حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-2-2021

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: تقوم برحلة عمل قريباً تتكلل بالنجاح. فرصة ذهبية تطرق بابك فاقطفها.
عاطفياً: تثير جاذبيتك وابتسامتك المشرقة إعجاب الكثيرين من الطرف الآخر.
اجتماعياً: لقاءات كثيرة مع المعارف تفتح أمامك آفاقاً جديدة.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: إذا كان وضعك المالي في تحسن فلماذا التذمر والتشاؤم؟
عاطفياً: كن واقعياً ولا تعش في الأحلام، قد تعرضك رومانسيتك الزائدة للصدمات القاسية.
اجتماعياً: تجاهل العقبات التي تواجهك ولا تقف عندها حتى تزول. فترة مناسبة للقيام بنشاط رياضي في الهواء الطلق.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: تساعدك معنوياتك العالية وثقتك بنفسك على تخطي المشاكل التي تواجهها في العمل.
عاطفياً: تشعر بالوحدة بسبب انشغال الحبيب عنك في عمله.
اجتماعياً: فترة مناسبة لزيارة أحد الأصدقاء. يصلك خبر سار من أحد الاقرباء في الخارج.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: لا توقع على أي عقد قبل مراجعته جيداً ودراسته من كل النواحي.
عاطفياً: حب جديد مليء بالشغف والعاطفة في طريقه إليه، كن مستعداً له.
اجتماعياً: استماعك إلى مشاكل الآخرين وعملك على مساعدتهم يجعلهم أوفياء لك.
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، تتكاسل في إنجاز أعمالك، قد يوقعك ذلك في مأزق.
عاطفياً: تشعرك بعض تصرفات الحبيب بعدم الاطمئنان، صارحه بما يدور في بالك.
اجتماعياً: تفضل البقاء وحيداً ولا ترغب بالقيام بأي زيارات عائلية أو واجبات اجتماعية.
برجك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: لا تعقد شروطك ولا تكثر مطالبك، قد تفشل جميع محاولاتك أو تضيع جهودك كلها.
عاطفياً: يسبب لك لسانك السليط المشاكل مع الحبيب، تفاهم معه بهدوء وروية وإلا ستزيد الأمور سوءاً.
اجتماعياً: تتلقى دعوة من أحدى الشخصيات المهمة وستخطو معها الخطوة الأولى لمشروع مستقبلي مهم.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: تأخرك عن موعد العمل يخلق لك مشكلة مع رئيسك. حاول ضبط مواعيدك. عاطفياً: تشعر بوحدة قاتلة بعد انفصالك عن الحبيب، تحلَّ بالقوة ستكون هذه الفترة صعبة. اجتماعياً: اقتنع بالواقع الذي تعيش فيه ولا تتوتر من دون سبب وجيه. رقم الحظ: 9.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: يحتاج أحد الزملاء إلى خبرتك، لا تردد في مساعدته فهو دائماً إلى جانبك ويكن لك الاحترام.
عاطفياً: علاقتك مستقرة مع الحبيب، بينكما وفاق تام وعاطفة كبيرة.
اجتماعياً: لا تشغل بالك بالمشاكل العائلية فهي لا تستحق الحزن والقلق اللذين تشعر بهما. رقم الحظ: 11
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: نجاح غير متوقع في مشروع، كنت فقدت الأمل فيه، يكسبك الكثير من المال.
عاطفياً: إهمالك لمشاعر الحبيب يبعده عنك، قدم له هدية لتصفية الأجواء بينكما.
اجتماعياً: تضايق تصرفاتك أحد الأصدقاء المقربين منك وتجرح مشاعره.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: اعتمادك الدائم على الغير يزعجهم. كن مسؤولاً عن أعمالك.
عاطفياً: لن يقربك غرورك من الطرف الآخر بل يجعله ينفر منك، تواضع لتنال إعجابه.
اجتماعياً: يعاتبك أحد الأصدقاء بسبب عدم وقوفك إلى جانبه في محنته.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: تنهال عليك العروض المغرية حدد خيارك بسرعة.
عاطفياً: وقوف الحبيب إلى جانبك وتفهمه لمواقفك يعزز مكانته في قلبك ويزيد ثقته بك.
اجتماعياً: شعبيتك في ازدهار وتقدم، الجميع معجب بشخصيتك الجذابة وحضورك المتألق.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2/2/2021
مهنياً: تشعر بالملل في العمل ما يؤثر في نشاطك وحيويتك.
عاطفياً: تصرفات الشريك تضايقك وتثير أعصابك، كن صريحاً معه وأخبره بما يزعجك.
اجتماعياً: تعتمد عليك العائلة في مسألة مهمة، فلا تخيب أملها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 2-2-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.