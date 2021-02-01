نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا النقل وقطاع الأعمال ورئيس قناة السويس يتفقدون موقع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث اطلع الوزراء على الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته نصف مليون متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه حتى الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020 إلي 49 %، كما تم متابعة أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف والذي ينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام وأكد وزير النقل على ضرورة العمل على مدار الساعة وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعد أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، مُشيرًا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثر إيجابى كبير على منظومة النقل البحرى لافتا إلى أنه من المخطط الإنتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022

بعدها توجه وزيري النقل وقطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس لتفقد موقع مشروع انشاء رصيف 385 والذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه حيث استعرض مدير المشروع التقدم في معدلات التنفيذ والتي بلغت حتى الآن 72% لافتا إلى أن الرصيف مخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح وأن حجم التداول المتوقع بها سيصل الى 5 مليون طن سنة

بعد ذلك انعقدت أعمال الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والتي ترأس اجتماعها

وزير النقل،، وبحضور وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء الجهات المساهمة بالشركة.