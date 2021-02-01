ريال بيتيس ضد وأوساسونا.. تعرف على أبرز مباريات اليوم

يقدم موقع دوت الخليج ، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-2-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة ريال بيتيس ضد أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد أوساسونا - العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 3

الدوري البرتغالي

سانتا كلارا ضد بيلينينسيش - السابعة مساء

بورتو ضد ريو آفى - التاسعة مساء - على قناة Sport TV 2 Potugal

موريرينسي ضد سبورتنج براجا - العاشرة إلا ربع مساء 1 على قناة Sport TV 3 Potugal

سبورتنج لشبونة ضد بنفيكا - الحادية عشر مساء - على قناة Sport TV 1 Potugal

الدوري الإنجليزي (الدرجة الأولى)

واتفورد ضد كوينز بارك رينجرز - العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN Sports