ريال بيتيس ضد وأوساسونا.. تعرف على أبرز مباريات اليوم

يقدم موقع دوت الخليج ، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-2-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة ريال بيتيس ضد أوساسونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
الدوري الإسباني
ريال بيتيس ضد أوساسونا - العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 3
الدوري البرتغالي
سانتا كلارا ضد بيلينينسيش - السابعة مساء
بورتو ضد ريو آفى - التاسعة مساء - على قناة Sport TV 2 Potugal
موريرينسي ضد سبورتنج براجا - العاشرة إلا ربع مساء 1 على قناة Sport TV 3 Potugal
سبورتنج لشبونة ضد بنفيكا - الحادية عشر مساء - على قناة Sport TV 1 Potugal
الدوري الإنجليزي (الدرجة الأولى)
واتفورد ضد كوينز بارك رينجرز - العاشرة إلا ربع مساء - على قناة beIN Sports
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