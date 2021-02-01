مياه المنوفية: تركيب 4 آلاف قطعة موفرة فى 436 مسجدا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن الانتهاء من تركيب 4 آلاف و537 قطعة موفرى فى 436 مسجدًا على مستوى المحافظة، كمرحلة أولى، بمعرفة لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، ووفقًا لخطة زمنية محددة.





وأشار صالح، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أن تنفيذ المبادرة يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بترشيد استهلاك المياه، وعملًا بالوثيقة الموقعة من قبل الوزارات المعنية التى تتبنى هذا الملف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن القطع الموفرة تساهم فى ترشيد استهلاك المياه بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس ضمن الخطة الإستراتيجية لترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه. وتستهدف الخطة تركيب مايقرب من 25 ألف قطعة موفرة بدور العبادة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.

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