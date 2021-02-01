جدة - نرمين السيد - تعد المحاور التى تشيدها الدولة على نهر النيل لربط غرب النيل بشرقة بمثابة شرايين للحياة والتنمية، ويتم تنفيذها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة .





ونشرت وزارة النقل اليوم الإثنين، صورا توضح محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان والذى تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة اجمالية مقدارها 1.050 مليار جنيه وتم تشغيله تجريبيا بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمى خلال الفترة القادمة فى إطار افتتاح 4 محاور هى "عدلى منصور ببنى سويف، وسمالوط بالمنيا، وقوص بقنا، وكلابشة بأسوان".

ويبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 م بواقع حارتين مروريتين لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عملا صناعىيا "9 كبارى- 5 أنفاق" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصارف. وترتكز أهمية هذا المحور التنموى فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى بالاضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمرانى لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- محور كلابشة على النيل بأسوان.. شريان للحياة والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.