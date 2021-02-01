إطلاق الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية

جدة - نرمين السيد - من جهته، أفاد الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، بأن الإصدار الأول يتضمن التعريف بالهيئة، واختصاصاتها، والمهام المنوطة بتنفيذها، وسيكون بمثابة منصة تواصل إلكترونية يتم من خلالها بث كل الأخبار والفعاليات والإعلانات الصادرة عن هيئة الدواء.

يأتى ذلك استكمالاً لمجهودات الهيئة نحو فتح سبل التواصل الفعال والتى بدأت بتدشين الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ومن ثم تفعيل الخط المختصر للهيئة15301 لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص المستحضرات الدوائية وأماكن توافرها.

يذكر أن هيئة الدواء هى هيئة عامة خدمية تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.