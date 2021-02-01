في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية

• وفي اطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر والتخطيط لإنشاء 14 محور بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014 تم الانتهاء من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان ب تكلفة اجمالية مقدارها 1.050مليار جنيه وتم تشغيله تجريبياً بناءاً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة في إطار افتتاح 4 محاور هي (عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا و كلابشة باسوان ).

•يبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف.

. ترتكز أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بالاضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .