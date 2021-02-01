الخشت يبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول فى اجتماع مجلس جامعة القاهرة

يعقد مجلس جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجلس الجامعة الذى يضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك بهدف مناقشة استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول، والوقوف على آليات إتمام الامتحانات واتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا خلال فترة الامتحانات.

ومن المقرر أن يناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، مع مجلس الجامعة مقترحات جداول الامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب، خاصة وأن المجلس الأعلى للجامعات قرر أن يكون إعلان الجداول فى الأسبوع الأول من فبراير المقبل، بالإضافة إلى مناقشة مواعيد عودة الطلاب للمدن الجامعية.

كان المجلس الأعلى للجامعات المنعقد السبت الماضى فى جامعة حلوان، أكد على إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات بالاسبوع الأول من فبراير.

كما وافق الأعلى للجامعات على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية، والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية-حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي، بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.