بدء صرف معاشات شهر فبراير للمستحقين

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات فبراير ل 10 ملايين و500 ألف مواطن، حيث سيتم الصرف اليوم لشريحة الأولى البالغ عدددها نحو 2 مليون و400 ألف مواطن .
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية جميع منافذ الصرف وذلك لاستقبال المستحقين وفي إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكانت قد اوضحت الهيئة أنه سيتمّ تقسيم صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح كما هو متبع بالشهور السابقة كالتالى: الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2 مليون و400 ألف مواطن، يبدأون صرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من اليوم وحتى غدا الثلاثاء 2 فبراير، وذلك لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه ، والشريحة الثانية التي تتقاضى أقل من 2000 جنيه يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير، والخميس 4 فبراير2021 ، وتعقبها الشريحة الثالثة وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد.
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