ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ خطتها لتحويل 30 مليون عداد تقليدي إلى أخرى مسبوقة الدفع وذكية للقضاء على مشاكل أخطاء الفواتير على مستوى شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

حالات تغيير العداد التقليدى وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك حاليا 9 ملايين و900 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنوايًا . وأوضح وزير الكهرباء أنه حال وجود عطل بالعداد التقليدي سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع لأنه لم يعد هناك عدادات تقليدية بشركات التوزيع ، فأى مشترك يرغب فى تغيير العداد أو عمل تعاقد جديد أو توقف العداد القديم يتم تركيب عداد مسبوق الدفع،لافتا إلى أن المواطن أصبح يقبل على العداد مسبوق الدفع نتيجة محاسبته بدقة على الاستهلاك الفعلى له وعدم تدخل عناصر بشرية.

وقال محمد السيسى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء،إن عمليه استبدال العدادات التقليدية تتم وفق خطة موضوعة لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع للقضاء نهائيا على مشاكل التحصيل .

وأوضح رئيس الشركة فى تصريح لـ "دوت الخليج" أن العداد التقليدى الذى مر علي استخدامه أكثر من 25 سنة يعد متهالكا فيتم رفعه واستبداله بالعداد مسبوق الدفع وعلى المشترك دفع قيمة العداد الجديد الذى يتراوح سعره من 700 جنيه الى 800 جنيه.

أو فى حال ثبوت التلاعب بالعداد فيتم استبداله ودفع قيمة العداد الجديد.

وأوضح السيسى أنه فى حالة وجود عيب تصنيع بالعداد ، أو لم يمر على تركيبه 25 سنة يتم استبداله وتركيب عداد مسبوق الدفع دون تحميل المشترك قيمة العداد الجديد.

وكشف السيسى أن عدد المشتركين بنطاق شركة جنوب القاهرة يصل الى 6.2 مليون مشترك ، وتم تركيب 1.5 مليون عداد مسبوق الدفع .