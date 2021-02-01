فرنسا والدنمارك آخر الراحلين.. مطار القاهرة يسدل الستار على سفر بعثات مونديال اليد

يختتم مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، سفر المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 13 الي 31 يناير الماضي بمشاركة 32 دولة، وحصد منتخب الدنمارك لقب البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار سيختتم سفر منتخبات كأس العالم لكرة اليد للرجال بسفر منتخب فرنسا علي رحلة مصر للطيران رقم MS3914، وبعثة منتخب الدنمارك الحاصلة على لقب بطولة كأس العالم علي متن رحلة الخطوط الدنماركية رقم DK9063.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلي القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمي البطولة، وممثلي القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضي العالمي، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر.