ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021 بمقدار 5 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021، يبحث العديد من المواطنين عن آخر تحديث وصلت إليه أسعار المعدن النفيس، بعد صعود سعر اوقية الذهب لترتفع معها أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بشكل ملحوظ في المحال.

ارتفع سعر اوقية الذهب بنحو 14 دولار للاوقية ، ليتأثر بها سعر الذهب في مصر الأثنين ويسجل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا حوالى 815 جنيهات للجرام، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تعاملات امس التى سجلت 810 جنيها ، غير شاملة المصنعية.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 698 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 931 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 815 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6520 جنيهًا، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1865 دولار.

توقعات بمواصلة سعر الذهب في مصر رحلة الصعود

وتسود بعض التوقعات بأن يواصل سعر الذهب في مصى رحلة الصعود على خلفيه ارتفاع المعدن الاصفر عالميا والي استفاد من هبوط سعر الدولار ومما يساهم في زيادة الطلب على الذهب.

وارتفعت الاوقية الان نحو 1.1٪ بما يعادل نحو 14 دولار لتسجل 1861 دولار الآن في بورصة لندن للمعادن مما يوضح امكانيه الصعود مجددا للذهب.

كما أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصه العالمية، نتيجة شراء المعدن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.