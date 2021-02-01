أسعار الخضار والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الإثنين 1-2-2021

شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الموافق الأول من فبراير 2021، ارتفاع طفيف في أسعارها، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية التي تطرح للمواطنين كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى.



دوت الخليج تنشر قائمة أسعار الخضار والفاكهة، بعض المجمعات الاستهلاكية اليوم الأثنين:

أسعار الخضار في المجمعات الاستهلاكية

وصل سعر الطماطم إلى 2.75 جنيه للكيلو، وجاء سعر كيلو الخيار بـ 5 جنيه، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيه، وسجل البصل سعر 7 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر الكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيه للكيلو، وسجلت الفاصوليا الخضراء سعر 9 جنيه للكيلو، وسجلت لبسلة 8 جنيه للكيلو.

فيما جاء سعر الباذنجان الرومي 3.5 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر الباذنجان الأبيض 7 جنيه للكيلو، وسجل سعر الليمون في المجمعات الإستهلاكية 17 جنيه.



أسعار الفلفل في المجمعات الاستهلاكية

بلغ سعر الفلفل الرومي 5.5 جنيه للكيلو، وسجل الفلفل البلدى سعر 5 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر الفلفل الألوان إلى 18.5 جنيه للكيلو.



أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو التفاح الإيطالي 25 جنيه للكيلو، ووصل سعر ‏‎‏‎‏‎العنب المستورد " أسود " بـ 35 جنيه للكيلو، وجاء سعر الكانتلوب بـ 6 جنيه، وسعر الموز البلدي 10.5 جنيه.

بينما تراوح سعر البرتقال في الأسواق المصرية من 4 لـ 7 جنيه، واليوسفي من 4 لـ 6 ، وتراوح سعر الرمان من 4 إلى 8 جنيه للكيلو.