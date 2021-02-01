الأهلي في المونديال| تعرف علي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لبطولات كأس العالم للأندية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة العالم للإندية، التي تستضيفها دولة قطر في ظل وجود منافسة عربية قوية بين الأهلي وصاحب الأرض والجمهور الدحيل القطري في وذلك يوم الخميس المقبل.

وستكون مواجهة من العيار الثقيل التي ستجمع بين الدحيل ممثل الدولة المنظمة للبطولة، والأهلي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم، حيث كانت دولة قطر قد افتتحت عن افتتاح استاد المدينة التعليمية في 15 يونيو عام 2020، وأعلنت جاهزيته لاستقبال فعاليات كأس العالم للأندية 2021 وكأس العالم 2022.

ويستعد الاستاد المونديالي الذي تبلغ سعته 40 ألف متفرج لإستضافة أربعة مباريات من كأس العالم للأندية وهم: مباراة الأهلي والدحيل التي يوم 4 فبراير.

الأهلي في المونديال| بالأرقام.. تعرف علي هدافي بطولة كأس العالم للأندية



دوت الخليج يستعرض لكم خلال السطور المقبلة سجل أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كل من بطولات كأس العالم للأندية :

العام الفائز بالجائزة

2000 البرازيلي إديلسون (كورينثيانز البرازيلي)

2005 البرازيلي روجيرو سيني (ساو باولو البرازيلي)

2006 البرتغالي ديكو (برشلونة الإسباني)

2007 البرازيلي كاكا (ميلان الإيطالي)

2008 الإنجليزي واين روني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

2010 الكاميروني صامويل إيتو (إنتر ميلان الإيطالي)

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

2012 البرازيلي كاسيو (كورينثيانز البرازيلي)

2013 الفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونخ الألماني)

2014 الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني)

2015 الأوروجوياني لويس سواريز (برشلونة الإسباني)

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد الإسباني)

2017 الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد الإسباني)

2018 الويلزي جاريث بيل (ريال مدريد الإسباني)

2019 المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)



يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏

وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 4 فبراير

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير

5 مساء بتوقيت القاهرة

الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8:00 مساء

يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير

8:00 مساء

يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير

5:00 مساء

مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي .

كأس العالم للأندية.. الكشف عن موقف حسين الشحات من اللحاق بمواجهة الدحيل

تلقت جماهير الأهلي بشري سارة قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وشارك حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى جزء من مران المارد الأحمر ليقترب من التواجد أمام الدحيل القطري يوم الخميس القادم فى كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد سافر يوم الجمعة الماضي إلي قطر ولاقي استقبال جماهيري من المصريين المتواجدين فى قطر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويسعي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على تحقيق إنجاز فى المونديال، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف نوفمبر الماضي وصعد لكأس العالم للأندية.

شارك الأهلي فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية من قبل أعوام 2005/2006/2008/2012/13 ، والإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريكا.