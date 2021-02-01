مجلس النواب يستكمل دوره الرقابى بحضور وزيرى المالية والتضامن

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لاستقبال وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وذلك تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، بعد أن حصل برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى على ثقة النواب خلال الفصل التشريعى الأول.

الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزيرى المالية والتضامن

ويتاح للنواب ابداء الآراء بشأن الأمور المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية التى تشرف عليه وزارة التضامن، وتقديم الأسئلة للوزيرة، والحديث بشان رؤيتهم خلال الفترة المقبلة، ويعقب ذلك إحالة بيانات الوزراء إلى اللجان المختصة من أجل الدراسة والتمحيص، والتأكد من صحة ما جاء فى البيان ومعرفة مدى تفعيله على أرض الواقع.

هذا ومن المنتظر حضور وزير العدل عمر مروان، ووزيرة التجارة نيفين جامع، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.

ويستقبل مجلس النواب، على مدار الاسبوع الجارى، وزاراء الحكومة، لعرض برامجهم ومعرفة المجهودات التى قدموها، والمشاريع المنفذة، ومن ثم يفتح الباب للنواب للنقاش وابداء الرأى وتقديم الأسئلة للوزاراء، وتوجيه النقد إذا كان هناك الحاجة إلى ذلك، وذلك تفعيلًا للدور الرقابي لمجلس النواب.

هذا وكان مجلس النواب، قد استقبل خلال الأيام الماضية، وزير الخارجية سامح، شكرى، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، ووزير البترول، طارق الملا، ووزير قطاع الأعمال، وغيرهم من الوزارء فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى.