جامعة الإسكندرية: دعم كامل للعاملين فى أبحاث خاصة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة أمس الأحد، أنه تقرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فور العودة إلى الدراسة مباشرة فى 20 فبراير القادم، وسيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الإسبوع الأول من شهر فبراير 2021.





وأشار رئيس جامعة الإسكندرية فى بيانه اليوم الإثنين، إلى انه سيتم اتخاذ إجراءات إحترازية مشددة خلال عقد الإمتحانات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، لافتا إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.

وأعلن قنصوة عن تقديم كامل الدعم لكل الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل فى هذا الإطار، داعيا كل الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتقدم بمقترحاتهم البحثية فى أبحاث فيروس كورونا من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وأشار قنصوة إلى أن تقديم هذا الدعم يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التى تتبناها جامعة الإسكندرية لمواجهة الإصابة أو انتشار العدوى بهذا الفيروس، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة الدولة المصرية فى توظيف البحث العلمى لمواجهة الفيروس.



ولفت قنصوة إلى قيام الجامعة بإنشاء معامل إلكترونية متعددة الاستخدام بعدد من الكليات ومجمع الكليات بأبيس، تعمل كمنصات رقمية ووحدات مركزية لأداء الإمتحانات الإلكترونية، موضحا أن هذه المعامل سيتم إنشائها على مرحلتين، الأولى لكليات القطاع الطبي، والثانية لباقى الكليات، ويجرى الأن إعداد البنية التكنولوجية وتركيب الأجهزة لتصبح جاهزة فى أقرب وقت ممكن.

ووافق المجلس على إقرار شهادة "أساسيات التحول الرقمى" شرطا لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم بديلا عن شهادة ال ICDL، موضحا أن ذلك يأتى تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمى شرطا لمنح أى شهادة من شهادات الدراسات العليا "دبلومة – ماجستير – دكتوراه" للدارسين المسجلين اعتباراً من سبتمبر 2020.

كما وافق المجلس على فتح فصول اختيارية لتعليم اللغة الألمانية بالتعاون مع معهد جوتة لطلاب كليتى الطب والهندسة وسيتم التنسيق لدخول باقى الكليات لاحقا، وذلك بهدف فتح المجال لعمل الخريجين فى ألمانيا،وإقامة دراسات وأبحاث مشتركة.

ووافق المجلس أيضا على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية، تمهيدا لإنشاء درجة علمية فى العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاثة.

كذلك وافق المجلس على بروتوكول التعاون المشترك بين شركة أسبك وجامعة الإسكندرية بشأن التدريب، وأيضا على اتفاقية التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الإسكندرية بخصوص إنشاء كرسى اليونسكو للتراث الثقافى تحت الماء.

ووافق المجلس على ترقية 7 عضو هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ، و4 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 70 مدرس، بالإضافة إلى منح 54 درجة دكتوراة، و 120 درجة ماجستير، فى التخصصات العلمية المختلفة.