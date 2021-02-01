مارس.. البابا تواضروس يعمل الميرون المقدس للمرة الـ40 فى تاريخ الكنيسة

جدة - نرمين السيد - وتعد هذه المرة الأربعين التى يصنع فيها "الميرون" فى تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى. وكانت المرة الأولى فى عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.

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