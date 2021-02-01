عاجل.. افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزيرى المالية والتضامن

جدة - نرمين السيد - ورفع أمس المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان وزير البترول للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
يشار إلى أن الجلسة أمس، شهدت إلقاء بيان وزير النقل، ووزير البترول، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج كلا الوزارتين، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
وأحال المجلس بيانات الوزراء، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
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