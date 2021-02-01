كلمة أبو الغيط فى افتتاح اجتماع التعاون بين جامعة الدول والاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وقال أبو الغيط، يشرفنى أن أرحب بكم وأعضاء الوفد المرافق بمقر الأمانة العامة لكى نترأس سويا هذا الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي، والذى يمثل أعلى آلية للتنسيق بين منظمتينا، ويؤسس لمزيد من التعاون والنشاط التكاملى فيما بيننا دعماً لأولوياتنا المشتركة وخدمةً لمصالح دولنا وشعوبنا العربية والأفريقية.

وتعلمون مدى اعتزاز الجامعة العربية، وتقديرى الشخصي، للعلاقة التاريخية التى تجمع بين العالم العربى وأفريقيا، ولأوجه التعاون المتعددة والتكاملية التى تربط بين الجامعة والإتحاد الأفريقي، ولدوركم الخاص فى ترفيع وتمتين هذه الروابط فى شتى المجالات، وهو التزام مشترك ومتبادل أثق فى أنه سيساهم كثيراً فى فتح مزيد من مجالات التعاون بين منظمتينا، خصوصا فى ظل التحديات الهائلة التى تواجه منطقتانا العربية والأفريقية، وحالة الاضطراب التى باتت تميز المشهد الدولي، والتى لاشك تفاقمت بسبب الصعاب المضافة التى خلقتها جائحة كورونا على دولنا ومجتمعاتنا.

إننا الآن فى أمس الحاجة لمضاعفة جهودنا وتعاوننا المؤسسى فى سبيل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فى إقليمينا، وهو الأمر الذى يتطلب أولاً تعزيز عملنا المشترك، ونشاطنا التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة فى فضائنا العربى الإفريقى المشترك، فأشقاؤنا فى ليبيا مازالوا يعانون من الفرقة والانقسام، ويتعين علينا الاستمرار فى الوقوف معهم لتمكينهم من استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسي، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووضع خارطة طريق للوصول بالبلاد إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وهناك عملية انتقال مهمة يسير فيها السودان، وهو فى حاجة إلى مساندة عربية وأفريقية ودولية فاعلة ومتواصلة لتمكينه من استكمال الاستحقاقات المتفق عليها، وتنفيذ أحكام اتفاق جوبا للسلام، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، وفتح أفق التنمية والتعافى الاقتصادى لشعبه، وهى كلها مجالات أثق فى أن الجامعة والإتحاد يمكن أن يتعاونا فى سبيل دفعها.

أما فى الصومال، فنحن نقدر عالياً الدور الهام الذى يضطلع به الإتحاد الأفريقي، والتضحيات التى تقدمها بعثة الأميصوم لحفظ السلم والاستقرار فى البلاد، وهنا أيضاً أتطلع إلى تعزيز عملنا المشترك دعماً للحكومة الفيدرالية، ومساندتها فى الإعداد للانتخابات المقبلة، والوقوف معها فى تنفيذ خططها الوطنية فى التعافى الاقتصادى والتنمية، بما فى ذلك فى سبيل إعفاء الصومال من ديونه الخارجية.

كما نقدر الدور الذى يقوم به الإتحاد الأفريقى فى رعاية المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، ونأمل فى أن تفضى هذه المفاوضات إلى هدفها المنشود، وهو التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم ومنصف يراعى مصالح الأطراف، وينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن الإجراءات أحادية الجانب، وبشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان والتى تدعمها الجامعة العربية على طول الخط.

ونتطلع أيضاً إلى معالجة التوترات القائمة أو الناشئة فى مواقع أخرى بالمنطقة، بما فى ذلك فيما يتصل بالأزمة الحدودية بين السودان وأثيوبيا، تأسيساً على الرغبة المعلنة للدولتين فى عدم الدخول فى أية مواجهة عسكرية بينهما، والتزامهما المعلن بحل هذا الموضوع بالطرق السلمية، وبشكل يحافظ على سيادة السودان الكاملة على أراضيه، وحقه المشروع فى بسط سلطته وإدارته عليها؛ كما نأمل فى أن يتم نزع فتيل الأزمة بين الصومال وكينيا، وهى أزمة لا تخدم الاستقرار فى منطقة القرن والشرق الأفريقي، ونتمنى أن تتكلل مساعى تجمع الإيجاد بالنجاح فى سبيل إزالة أسبابها.

ولا يفوتنى أن أعبر مجدداً عن خالص تقديرنا لمواقفكم المعروفة، ومقررات الاتحاد الأفريقى الثابتة، المناصرة لفلسطين والمتضامنة مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني، وأثق فى أنكم شخصياً سوف تواصلون جهودكم المقدرة فى الحفاظ على هذا التضامن الأفريقى التاريخى مع القضية الفلسطينية إلى أن ينال الفلسطينيون حرتيهم وتقام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أما فيما يخص مسار الشراكة العربية الأفريقية، فنحن نقدر عالياً الجهد الذى بذلته الأمانة العامة والمفوضية من أجل متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الأفريقية الأخيرة فى مالابو، والجهد الذى بذل فى سبيل البدء فى التحضير للقمة العربية الأفريقية القادمة بالرياض، رغم الصعاب التى فرضتها جائحة كورونا على أجندتنا المشتركة، لكننا نبقى حريصين على مواصلة هذا العمل المشترك، واستكمال مختلف برامج وخطط التعاون القائمة بيننا، وتذليل كل العقبات التى يمكن أن تقف أمام دفع هذه المسيرة قدماً.

ونتطلع إلى مواصلة التنسيق معكم، وكذا مع الدولة المضيفة للقمة القادمة، للاستقرار على موعدها المقترح وترتيباتها المختلفة، أملاً فى أن تسمح الظروف، فى أقرب وقت، باستئناف الجهد الذى كان قد بدأ فى الإعداد لها قبيل تفشى جائحة كورونا.

كما نرحب بالحوار المهم الذى بدأ بين الأمانة العامة والمفوضية حول تبادل المعلومات والدروس المستفادة فى التعامل مع جائحة كورونا، وهو مجال جديد ومهم يثبت أهمية العمل المشترك بين المنظمتين، ويظهر فوائد التعاون المتناسق فيما بينهما للتصدى للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التى خلفتها الجائحة.

وأود فى الختام أن أعبر لكم عن صادق تمنياتى لكم بالتوفيق والنجاح لإعادة انتخابكم رئيساً لمفوضية الإتحاد الأفريقي، واثقاً فى أنكم ستنالون ثقة القادة الأفارقة، وستواصلون مسيرتكم المقدرة على رأس المفوضية خدمةً للأهداف العليا للاتحاد، ودعماً للشراكة التاريخية التى تجمع عالمنا العربى بالقارة الأفريقية.