البيئة تساهم فى توفيق أوضاع 3 شركات بمبلغ 25 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - ساهمت وزارة البيئة فى الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية فى 3 منشآت صناعية، فى إطار العمل على تحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة المنزلة وتوفيق الأوضاع البيئية فى مجال الصرف الصناعي الناتج عن تلك المنشآت، من خلال تقديم الدعم الفني والمالى والذي قدر بمبلغ 25 مليون جنيه.





تضمنت تلك المنشآت شركة مصر للزيوت والصابون بمحافظة الدقهلية حيث شملت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، وإنشاء 2 مصيدة خرسانية لتنقية مياه الصرف الصناعي من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها 1.2 مليون جنيه، إضافة إلى شركة قها للأغذية المحفوظة بمحافظة الشرقية إذ تمثلت خطة توفيق الأوضاع البيئية بها إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة استيعابية قدرها 400م 3/يوم وبتكلفة مالية بلغت 3.8 مليون جنيه. كما ساهمت وزارة البيئة فى الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لشركة الدقهلية للغزل والنسيج تمثلت فى إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي بطاقة استيعابية 500م 3/ يوم بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.

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