مستشار الرئيس للصحة يكشف تطورات مكافحة كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الصحية، عن تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة كل ما هو متعلق بأزمة فيروس كورونا من استعدادات وتطوير وغيره.

وقال مستشار الرئيس للصحة، إنه في حالات ما زالت تصاب بكورونا وفي حالات تدخل المستشفى وحالات تحتاج إلى عناية مركزة، وأيضا هناك حالات تضع على أجهزة تنفس صناعي، ولهذا الوباء ما زال متواجدا في مصر وفي العالم.

وأضاف عوض تاج الدين، أنه بعد الموجة الأولى كان يحدث لدينا حالات بالرغم من تخطينا لها ولهذا يجب أن نتعامل بحرص وحذر حتى نستطيع أن نتخطى المرض، منوها إلى أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا من حيث أعداد الإصابة سواء المرصودة في تقرير وزارة الصحة أو التي تعالج منزليا.

وأوضح مستشار الرئيس، أن الأعداد الخاصة بكورونا انخفضت خلال الـ10 أيام الماضية وأن التقرير الصحى الخاص بوزارة الصحة يوضح الواقع.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن أعداد الحالات التي تذهب إلى المستشفيات تعكس مجموع الحالات المتواجدة في البلاد.

وتابع مستشار الرئيس "نتمنى أن نصل إلى صفر وفيات ولكن عدد الحالات المتوفاة حاليا هي نتيجة الاستهتار الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، وأن عدد الوفيات يجب أن تكون نتيجة عن كل العدد الذي أصيب بكورونا".

وفيما يخص علاج الأوزون أوضح أنهم سيقومون بإجراء التجارب الإكلينيكية على دواء الأوزون ومن بعدها نقرر استخدامه من عدمه.

وقال أن هناك لقاحات في الساحة العالمية حتى الآن وكل نوع من اللقاح تم إنتاجه بطريقة مختلفة وأن اللقاحات التي تستخدمها مصر يجب أن تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة وإجرى عليها كافة التجارب.

وأكد تاج الدين، أن كافة اللقاحات حصلت على موافقات مؤقتة حتى الآن وهذا نتيجة الوضع الحالي للوباء والجائحة، مشددا على أن معظم اللقاحات تتكون من جرعتين يفصل بينهما 21 يوم