رئيس النواب يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة.

وتشهد الجلسة اليوم الاثنين إلقاء بيانات وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، لعرض ما تم تحقيقه من برنامج الحكومة.

وشهد المجلس أمس الأحد، إلقاء بيانات وزيري النقل والبترول، وتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.