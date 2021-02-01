افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة.
وتشهد الجلسة اليوم الاثنين إلقاء بيانات وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، لعرض ما تم تحقيقه من برنامج الحكومة.
وشهد المجلس أمس الأحد، إلقاء بيانات وزيري النقل والبترول، وتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس النواب يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.