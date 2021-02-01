رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: جائحة «كورونا» ضاعفت اهتمام مصر بآسيا

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتشار الواسع لجائحة "كوفيد 19" المعروفة باسم كورونا، والموجات المتتالية لهذا الوباء في مناطق العالم المختلفة، هو ظاهرة لم يشهدها المجتمع الدولي على هذا النطاق الممتد جغرافياً وزمنياً منذ سنوات بعيدة.

جاء ذلك فى افتتاحية العدد السادس من دورية "آفاق آسيوية" وهى دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات.

وأشار رشوان أن الآثار الناتجة عن انتشار هذا الوباء، لم تقتصر على الجوانب الصحية والعلاجية، ولكن اشتملت أيضاً على تأثيرات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية وديمغرافية عميقة سوف تستمر نتائجها وتداعياتها على الانسانية كلها لسنوات قادمة طويلة، مشيراً إلى أن نجاح مصر في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لجائجة كورونا يعود إلى التزام الدولة بمسئولياتها تجاه مواطنيها وتدخلها لتحفيز الاقتصاد وتنفيذ برامج اجتماعية عاجلة لمساعدة الفئات غير القادرة على مواجهة آثار الوباء.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن أزمة كورونا أدت إلى تصاعد أهمية منظومة الدول الآسيوية في النظام العالمي اقتصادياً وعلمياً واقتصادياً.. وهو تصاعد كان موجوداً قبل الجائحة.. ولكن ساعدت نتائجها على تسريعه وتعميقه.. لتؤكد من جديد آن آسيا.. هي قارة المستقبل، الأمر الذي ضاعف من اهتمام مصر بعلاقاتها ومصالحها مع الدول الآسيوية في مجالاات عديدة، إضافة إلى علاقاتها الدائمة مع محيطها العربي وقارتها الأفريقية، وتعزيز المصالح المشتركة مع أوربا والعالم الغربي.

وتتيح الدورية الفرصة للباحثين من كافة دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والإجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطى أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى، ويعمل مستشاراً لتحريرها الدكتور حسن ابو طالب، ومديرة التحرير د.سمر ابراهيم محمد، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدد من الرموز الأكاديمية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجاناً فى مصر وأنحاء العالم، كما تم اعتمادها من جانب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وحصلت على الترقيم الدولي.

ونظراً لما تمثله جائحة كوفيد -19 من أهمية على المستوي العالمي فقد جاء ملف العدد بعنوان "تأثير جائحة كوفيد -19 علي قارة آسيا " ليقدم رؤية كبار الكتاب والمتخصصين عن تأثير الجائحة علي عام مصر روسيا 2020، ويستعرض أهم استنتاجات الخبرة الصينية لتمثل أحد نماذج الإدارة الناجحة للجائحة، وأهداف طريق الحرير الصحي، ومدي تأثير الجائحة على التغيرات المناخية في قارة آسيا، والتنافس العالمي في مجال إنتاج لقاح كوفيد-19... بالإضافة إلى توضيح أثرها الاقتصادي في كل من الفلبين وباكستان وروسيا، وقد شارك فى الملف عدد من كبار المتخصصين أبرزهم : أليكسى تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، والدكتور محمد فايز فرحات، والدكتور هشام محمد بشير، والدكتورة مني درويش، والأستاذة أميرة عبد الحكيم، والأستاذة نرمين سرج وغيرهم..

ويتضمن العدد الجديد من الدورية دراسات في قضايا مختلفة، ومنها: السياسة الهندية نحو رابطة بيمستيك...توجه نحو الاقليمية، وأثر البعد القيمي لدى إيران على النظام الدولي، والاقتصاد في أوزباكستان قاطرة التنمية.

كما تضمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في انتاج للطاقة المتجددة، والنموذج الكوري لسينما شرق آسيا، والانتخابات التشريعية في سريلانكا أغسطس 2020.

وتناول القسم الانجليزي دراسة الدبلوماسية الصحية كأحد أدوات القوى الناعمة بعنوان Health Diplomacy As A Soft Power: What COVID-19 Has Taught Us?.

اما القسم الصيني فتناول موضوعاً عن الحالة الراهنة للعلاقات الانسانية العربية الصينية ، ودراسة عن تاثير العلاقات الدولية علي التقارير الإعلامية.