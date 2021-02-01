انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس بدءا من الأربعاء

أكدت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع في درجات الحرارة والذى وصل إلى 4 درجات، هو ارتفاع مؤقت، حيث تعاود الحرارة انخفاضها بداية من بعد غد، محذرة المواطنين بشدة من تخفيف الملابس.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إنه بداية من الأربعاء تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، حيث تبدأ من السواحل الشمالية وتمتد يوم الخميس إلى معظم أنحاء الجمهورية تقريبا، منوهة لوجود فرص لتكون السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، نتيجة سقوط الأمطار بسبب الطبيعة الجبلية لهذه المناطق.